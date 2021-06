Michael J. Fox e l'epica risposta di suo figlio ad un hater sui social

Michael J. Fox ha ricordato la volta in cui ha chiesto aiuto a suo figlio Sam per ribattere ad un hater sui social, svelando l'epica risposta che il ragazzo gli ha suggerito e la reazione dell'utente in questione.

The Michael J. Fox Show: il protagonista in una scena della serie

Nell'era dei social, quella degli haters rappresenta una delle piaghe maggiori, con la quale si ritrovano a fare i conti anche e soprattutto i personaggi famosi. Michael J. Fox, ad esempio, durante un'apparizione al Graham Norton Show, ha ricordato di aver chiesto un consiglio a suo figlio Sam proprio per rispondere ad un hater su Twitter. Sam, 32 anni, si occupa di supervisionare gli account social dell'attore di Ritorno al futuro, il quale, solitamente, non si preoccupa più di tanto dei messaggi provocatori che gli vengono inviati. "Una volta qualcuno ha detto qualcosa di brutto sul Parkinson ed io di solito lascio che questo genere cose mi scivolino addosso. Non succede così spesso e quando succede non mi interessa realmente", ha detto Fox, aggiungendo: "Però quella volta volevo rispondere a questo ragazzo in qualche modo".

L'attore, che ha recentemente pubblicato il suo libro di memorie No Time Like the Future, si è quindi rivolto a suo figlio per un consiglio, il quale ha pensato rapidamente ad una risposta. "Mio figlio ha detto 'Fai questo. Scrivi solo SMH' ed io ho detto 'Cosa intendi con SMH?' e lui ha risposto 'Fidati di me, scrivi SMH'", ha spiegato l'attore, ammettendo di essere rimasto sorpreso dalla risposta che ha successivamente ricevuto dall'hater: "Mi ha risposto scrivendo 'Questa è la cosa più divertente che abbia mai letto in vita mia. Sei il re di Internet. Mi scuso per tutto ciò che ti ho detto ed altre cose di questo genere". A quel punto, Fox era ancora più confuso sul significato di SMH: "Ho detto a mio figlio 'Cosa significa?' e lui mi ha spiegato 'Scuoto la testa'".

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

Ricordiamo che Fox e sua moglie Tracy Pollan hanno quattro figli e l'attore ha recentemente rivelato che sono stati proprio i suoi figli a convincerlo a riprendere il suo iconico ruolo di Marty McFly per promuovere l'uscita del videoclip di Holiday di Lil Nas X. Durante un'intervista con James Corden al The Late Late Show, l'attore 60enne ha spiegato che il team del cantante si è messo in contatto con il suo agente per proporgli questo cameo ed i suoi figli lo hanno esortato a farlo. "I miei figli sono impazziti. Mi hanno detto 'Devi farlo. Magari non fai nient'altro quest'anno, ma fai questo' e l'ho fatto. Non avevo ancora incontrato Lil Nas, ma quando sono venuti per girare il video sono stati fantastici. L'hanno girato proprio qui nel mio ufficio ed è stato incredibile", ha ricordato Fox.