Michael J. Fox compie 61 anni: gli auguri dalla pagina ufficiale di Ritorno al futuro

Qualche giorno fa, Michael J. Fox ha compiuto 61 anni; su Twitter sono impazziti gli auguri dedicati all'attore dai suoi fan e persino dalla pagina ufficiale di Ritorno al futuro.

D'altro canto, non è lecito stupirsi dal momento che Michael J. Fox è uno degli attori più amati di sempre. La pagina Twitter ufficiale del franchise di Ritorno al futuro ha fatto i suoi migliori auguri di buon compleanno al protagonista dei film di Robert Zemeckis.

Ma non finisce qui! Anche la Parkinson's Foundation ha scritto: "Buon 61esimo compleanno. Quello che fai per la comunità è fondamentale e di grande ispirazione!".

Il morbo di Parkinson è stato diagnosticato all'attore all'età di 29 anni. Da quel momento, Michael J. Fox ha fatto di tutto per affrontare il problema insieme alla Parkinson's Foundation. Nonostante le difficoltà, l'interprete ha continuato a recitare, optando per il ritiro soltanto nel 2020.

Anche la Michael J. Fox Foundation, fondata nel 2000, ne ha approfittato per fare gli auguri di buon compleanno al suo fondatore.

Durante gli anni Ottanta, Michael J. Fox ha dichiarato di "provare a sopravvivere" tra le riprese della trilogia di Ritorno al futuro e Casa Keaton.

Anche Jonathan Perron e Marshall Julius ne hanno approfittato per porgere i loro omaggi a un attore entrato prepotentemente nell'immaginario collettivo non soltanto grazie a quanto fatto nel mondo del cinema ma, soprattutto, grazie al suo impegno in campo umanitario.