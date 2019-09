Michael Fassbender star di Next Goal Wins, nuovo film di Taika Waititi

L'attore Michael Fassbender sta concludendo le trattative per recitare nel film Next Goal Wins, diretto da Taika Waititi.

Michael Fassbender sarà il protagonista di Next Goal Wins, il prossimo film diretto dal regista Taika Waititi.

Il progetto verrà prodotto da Fox Searchlight, che si occuperà anche della distribuzione.

Next Goal Wins si basa sull'omonimo documentario realizzato nel 2015 e racconta la storia vera dell'allenatore Thomas Rongen che cerca di compiere una missione impossibile provando a trasformare i giocatori della nazionale di calcio delle Isola Samoa da perenni perdenti a vincitori. Michael Fassbender, secondo quanto riporta il sito di Variety, sta concludendo le trattative con la produzione.

Taika Waititi, che pochi giorni fa ha presentato al Toronto Film Festival 2019 il film Jojo Rabbit, ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Iain Morris e girerà il lungometraggio prima di occuparsi di Thor: Love and Thunder, il cinecomic Marvel che farà parte della Fase 4 del MCU e avrà come protagonisti Natalie Portman e Chris Hemsworth.

Next Goal Wins avrà tra i suoi produttori anche Jonathan Cavendish e Andy Serkis tramite la loro Imaginarium e i registi del documentario, Mike Brett e Steve Jamison.