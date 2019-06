Michael Fassbender protagonista e produttore del thriller Malko

Michael Fassbender sarà il protagonista e il produttore del thriller Malko, progetto che potrebbe dare il via a un franchise tratto dai libri scritti da Gerard de Villiers.

Il progetto sarà sviluppato da Lionsgate che ha ottenuto i diritti per accedere agli oltre 200 volumi che compongono la storia di Malko Linge, un nobile austriaco e un agente della CIA che trascorre i suoi primi anni di attività in uno speciale campo di concentramento dei nazisti in cui vengono rinchiuse le spie. Malko è un guerriero gentiluomo senza patria che lavora seguendo il suo codice morale e vive con un'intelligenza acuta e una brama di vivere.

Il primo film con protagonista Michael Fassbender nel ruolo di Malko sarà basato prevalentemente sul romanzo intitolato Checkpoint Charlie. La sceneggiatura sarà firmata da Eric Warren Singer, nominato anche ai premi Oscar per il lavoro compiuto su American Hustle.

Nel team della produzione ci saranno inoltre Lars Sylvest, Greg Shapiro e Thorsten Schumacher.

L'attore ritornerà quindi sul set dopo aver concluso le riprese della commedia a tinte action Kung Fury, che inizieranno nelle prossime settimane.

Attualmente Fassbender è protagonista nei cinema con X-Men: Dark Phoenix, il cinecomic tratto dai fumetti della Marvel in cui si racconta la storia di Jean Grey.

