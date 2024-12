Michael Fassbender e Cate Blanchett marito e moglie con un twist nel trailer dello spy-thriller Black Bag

Un furto, un sospetto, un marito che deve decidere se fidarsi o giustiziare la moglie in questo thriller ad alta tensione in uscita nel 2025

Focus Features ha diffuso in streaming il trailer di Black Bag, spy-thriller diretto da Steven Soderbergh. Protagonisti della vicenda sono Michael Fassbender e Cate Blanchett, che interpretano due coniugi la cui fiducia è messa a dura prova da un concreto sospetto.

Compongono il resto del cast Marisa Abela, Naomie Harris, Pierce Brosnan, Tom Burke e Regé-Jean Page. L'uscita della pellicola, che segna il ritorno di Soderbergh alla regia quasi due anni dopo Magic Mike - The Last Dance, è fissata per il 14 marzo prossimo.

Il trailer inizia con uno scambio di battute tra la coppia centrale del film, Catherine (Blanchett) e George (Fassbender), in cui Catherine rivela che andrà alla "Black Bag". La scena passa poi a George che spiega cosa significhi essere sposati con qualcuno del "settore" di Catherine.

Dal punto di vista della moglie, la sua "devozione al matrimonio è la sua debolezza professionale". Viene quindi rivelata una delle principali premesse della trama, in cui George deve trovare una falla in un caso in cui la moglie è sospettata.

Steven Soderbergh: Black Bag potrebbe essere il film più lungo della sua carriera

La coppia di spie è un concept molto battuto al cinema. Forse l'esempio più celebre è quello di Mr. and Mrs. Smith, con Brad Pitt e Angelina Jolie, in cui marito e moglie scoprivano di lavorare entrambi segretamente come assassini e di essere stati ingaggiati per uccidersi a vicenda. Black Bag sembra un'evoluzione più psicologica della stessa premessa. Catherine chiede a George se "ucciderebbe per lei".

Black Bag sarà un modo interessante per Soderbergh di tornare al lato crime drama della sua carriera. Il suo lavoro su film come Kimi e Traffic è stato acclamato dalla critica, il che è un buon segno per un thriller di spionaggio come questo. Dal trailer, sembra che questo film esplorerà temi interessanti su ciò che si può nascondere dietro la scusa dell'intimità.