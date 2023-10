Michael Fassbender sarà uno dei protagonisti del film biografico Kneecap

Michael Fassbender sarà il protagonista di un film intitolato Kneecap che racconterà la storia dell'omonimo gruppo rap irlandese.

La commedia è stata scritta e diretta da Rich Peppiatt, che ha già firmato un video musicale per la band.

I primi dettagli del progetto

Kneecap coinvolgerà i rapper Mo Chara, Moglia Bap e DJ Provai che interpreteranno una versione sopra le righe di se stessi.

Il gruppo era diventato famoso nel 2018 per il suo insieme di rap irlandese nazionalista che affrontava le tematiche sociali legate al crescere in un'area alle prese con il conflitto civile.

Nel 2019 i Kneecap sono stati condannati per "comportamento oltraggioso" dopo aver guidato dei cori "Via i britannici ora" in un pub, in precedenza visitato dal principe William e sua moglie Catherine.

Rich Peppiat sarà sceneggiatore e regista del progetto biografico. Per ora non sono stati svelati i dettagli del ruolo affidato a Michael Fassbender nel film. L'attore è attualmente protagonista con The Killer, il progetto diretto da David Fincher presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia.