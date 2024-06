E.R. - Medici in prima linea, Noah Wyle rivela: "Ecco perché il revival è fallito"

Noah Wyle, il mito Dottor Carter di E.R. - Medici in prima linea, ha rivelato che un progetto per il revival era pronto, ma la cosa non ha funzionato. L'idea era quella di realizzare un revival della serie medica di culto durante la pandemia, per celebrare i dottori impegnati sul campo, rinverdendo i fasti della longeva serie NBC.

"Quando non potevo lavorare durante la pandemia non mi sentivo bene con me stesso. Non sentivo di possedere competenze davvero apprezzate in quella fase" ha confessato Noah Wyle al podcast Still Here Hollywood. "Mi ha davvero infastidito il fatto di non aver contribuito in modo significativo, ed è da qui che è venuta l'idea per la serie The Pitt, che sto realizzando ora. Era il desiderio di riportare i riflettori sulle persone che sono in prima linea, che si prendono cura di noi da cinque anni senza sosta. Sono stanchi, esausti e sopraffatti - e in molti casi subiscono abusi. Sono eroi e volevo fare qualcosa che lo riflettesse ancora una volta".

Noah Wyle in una scena di E.R. Medici in prima linea

Il revival di una serie mitica

Prima di The Pitt, Noah Wyle ha tentato di riaccendere i riflettori sul County General di Chicago aiutato da vari sceneggiatori di E.R. - Medici in prima linea e dallo stesso produttore esecutivo John Wells.

"Ci abbiamo provato nel 2020" ha spiegato. "Ricevevo tutte queste email dai soccorritori e avevo il desiderio di rivolgere i complimenti a John Wells, quindi gli ho mandato un'e-mail e ho detto: 'Ehi, sto ricevendo tutta questa bella posta da persone che ci ringraziano per averli intrattenuti o ispirati a intraprendere questa carriera, e devo solo dire grazie. Fatta eccezione per i miei figli, E.R. è probabilmente la cosa migliore che abbia mai fatto in vita mia, e voglio solo ringraziarti'. Poi ho aggiunto: 'So che non vuoi realizzare un reboot. Sono d'accordo, ho pensato che fosse molto intelligente non creare un franchising e non diluire ciò che abbiamo fatto... ma se hai mai desiderato fare qualcosa di molto più piccolo e molto più contenuto - concentrati su uno o due personaggi, io voterei a favore".

La storia del medical drama: il caso E.R. - Medici in prima linea

Il progetto del revival ha cominciato a prendere forma quando John Wells ha valuta l'idea richiamando un paio degli sceneggiatori della serie originale, inclusi R. Scott Gemmill e David Zabel. "Abbiamo ideato un soggetto che non ha mai preso vita", ammette Wyle, spiegando di aver incontrato problemi con gli eredi del creatore di E.R. Michael Crichton, "e le trattative sono fallite."