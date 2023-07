Michael Clayton stasera su Iris, cast, trama e curiosità del thriller con George Clooney

Stasera 7 luglio Iris, canale 22 del digitale terrestre, per il ciclo 'Visioni d'autore', manda in onda Michael Clayton, thriller statunitense del 2007 con George Clooney. Il film è diretto da Tony Gilroy, autore anche della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da James Newton Howard. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Una bella immagine di George Clooney in Michael Clayton

Michael Clayton: Trama

Michael Clayton è un avvocato newyorkese che ha trascorso circa quindici anni a ripulire le fedine penali dei suoi clienti più ricchi. Ma saranno proprio i suoi assistiti a rendergli gli ultimi quattro giorni di carriera un vero inferno.

Michael Clayton: Tilda Swinton e George Clooney in una scena

Michael Clayton: Curiosità

Michael Clayton è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 5 Ottobre 2007 distribuito da Medusa. La data di uscita originale è il 12 Ottobre 2007 negli Usa, paese dove sono state effettuate le riprese.

La pellicola è stata presentata in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2007).

Il regista Tony Gilroy ha scritto anche la sceneggiatura del film. È stato il suo primo lungometraggio da regista, dopo aver scritto le sceneggiature di diverse pellicole di successo come la trilogia di Bourne Identity.

George Clooney è stato nominato per un premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Michael Clayton.

Tilda Swinton ha vinto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film.

Il budget di Michael Clayton era di circa 25 milioni di dollari e ha incassato oltre 92 milioni di dollari in tutto il mondo.

Michael Clayton: Tilda Swinton in un'immagine del film

Michael Clayton: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Michael Clayton

Attualmente Michael Clayton ha ricevuto la seguente accoglienza dal pubblico: su Imdb è valutato 7,2/10

Tom Wilkinson e George Clooney in una scena di Michael Clayton

Michael Clayton: Interpreti e personaggi