Michael Caine: 'The Great Escaper potrebbe essere il mio ultimo film'

Ripensando alla sua straordinaria vita e carriera, in vista dell'uscita di The Great Escaper, il leggendario Michael Caine ha suggerito che questa potrebbe essere la sua ultima pellicola. Il film, diretto da Oliver Parker, si basa sulla vera storia di un veterano britannico della Seconda Guerra Mondiale, Bernard Jordan (interpretato da Caine), che evade dalla sua casa di riposo per partecipare al 70° anniversario delle celebrazioni del D-Day in Francia.

Durante una recente intervista con The Telegraph, l'attore inglese vincitore di un Oscar ha parlato del suo ruolo in The Great Escaper, in cui recita accanto a Glenda Jackson, morta all'età di 87 anni a giugno, pochi mesi dopo la fine delle riprese.

"Sono stato così felice di farlo", ha affermato Caine. "Ho amato il personaggio di Bernie. Ho pensato che fosse incredibile, ed è scritto in modo così splendido. Pensavo che col covid la mia carriera fosse finita ma sono tornato per questo film. Tuttavia, mi hanno dato un ottimo bastone da passeggio, e sono stato in grado di fare le scene di cui avevano bisogno. Le facevo una sola volta, e poi cadevo. Una sola ripresa".

Michael Caine in una scena di Dietro l'angolo

In seguito, durante l'intervista, quando gli è stato chiesto della pensione, Michael Caine ha detto che "in un certo senso" è già in pensione da ora: "Ho 90 anni, e non riesco più camminare bene. Ho avuto la migliore vita che potessi immaginare. La moglie migliore possibile e la famiglia migliore possibile. Vorrei essere ricordato per il fatto che sono rimasto un attore per tutta la mia vita e che non ho mai mollato la mia professione".