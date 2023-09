Michael Caine contro i coordinatori d'intimità: 'Per fortuna ho 90 anni e non giro più scene d'amore'

Michael Caine non è affatto convinto della necessità della presenza dei coordinatori di intimità sul set ed è ben lieto, giunto a 90 anni, di non dover più girare scene d'amore.

L'attore si è scagliato contro la figura del coordinatore dell'intimità in un'intervista al Daily Mail in cui dichiara:

"Davvero? Ma che cosa sono? Ai miei tempi non esistevano. Grazie a Dio ho 90 anni e non devo più interpretare il ruolo dell'amante."

Michael Caine in The Weather Man

Il coordinatore dell'intimità per film e TV, figura introdotta negli ultimi anni sui set, ha il compito di coreografare le scene di sesso simulato, nudità e altre scene intime tra attori e produzione.

"Ai miei tempi, giravi semplicemente la scena d'amore e andavi avanti senza che nessuno interferisse. È cambiato tutto", ha proseguito Michael Caine.

La fine della carriera di Michael Caine si avvicina

L'attore veterano si è espresso anche contro il politically correct che domina definendolo "noioso. Non sei più in grado di dire quello che pensi né puoi chiamare nessuno tesoro. È difficile. Mi piace imparare dagli amici più giovani di me". Di recente Michael Caine ha dichiarato che The Great Escaper potrebbe essere il suo ultimo film. La pellicola, che racconta la vera storia del veterano della Seconda Guerra Mondiale Bernard "Bernie" Jordan, vede nel cast anche Glenda Jackson, scomparsa il 15 giugno all'età di 87 anni.