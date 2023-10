Michael Caine, la leggenda vivente del mondo del cinema si ritira all'età di 90 anni: 'Sono in pensione'

Michael Caine, la leggendaria star del cinema la cui carriera ha coperto più di 7 decenni, ha confermato il suo ritiro dal mondo della recitazione: il vincitore di due premi Oscar, che ha compiuto 90 anni lo scorso marzo, ha dato la notizia ai suoi fan durante l'ultimo episodio del podcast "Best of Today" della BBC Radio 4.

"Continuo a dire da anni che me ne andrò in pensione", ha detto Caine, aggiungendo: "Beh, ora lo sto facendo davvero: sono in pensione". Durante la conversazione l'attore ha confermato che The Great Escaper, uscito all'inizio di questo mese, sarà il suo ultimo lavoro come attore:

Michael Caine in una scena di Dietro l'angolo

"Ho interpretato il ruolo principale ed ha ricevuto recensioni incredibili. Le uniche parti che avrò ora sono vecchi uomini - uomini di 90 anni, o forse 85, sai - e ho pensato che potrei anche andarmene in pensione con questo ultimo successo. Ho ricevuto recensioni meravigliose. Cosa farò per superare tutto questo?"

Caine ha recitato accanto alla defunta Glenda Jackson nel film, interpretando Bernard Jordan, un uomo di 90 anni che fugge da una casa di riposo per partecipare al 70° anniversario dello Sbarco in Normandia. "Abbiamo passato un bel momento sul set del film e ho pensato, sai, perché non andarsene in pensione? Mi sembra una buona idea", ha aggiunto Caine.