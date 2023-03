Michael B. Jordan sarà produttore, e possibile protagonista, di The Dwelling

L'attore Michael B . Jordan sarà coinvolto come produttore, e potenziale protagonista, del film tratto dal racconto The Dwelling.

Amazon Studios ha ottenuto i diritti per realizzare un film tratto dal racconto, ancora inedito, The Dwelling, scritto da Aaron Jayh, e il protagonista del progetto potrebbe essere Michael B. Jordan.

La star di Creed sarà coinvolta anche come produttore in collaborazione con Liz Raposo di Outlier Society.

Ad adattare la storia The Dwelling sarà Aaron Guzikowski, già autore di Prisoners di Denis Villeneuve e della serie Raised by Wolves.

In corsa per ottenere i diritti del racconto c'erano Amazon e Netflix.

Al centro della trama c'è un padre, da poco divorziato che scopre una casa sepolta nel suo giardino sul retro. L'uomo è un ex giocatore professionista di football, la parte che potrebbe essere affidata a Michael B. Jordan, che cerca di adattarsi alla sua nuova vita, ma inizia a chiedersi se i colpi subiti sul campo abbiano avuto delle conseguenze, non essendo più certo di cosa sia vero e di cosa sia immaginato.

Outlier Society può contare sul successo di Creed III, arrivato a quota 250 milioni di dollari con la sua quinta settimana di presenza nelle sale.

La casa di produzione ha un accordo con Amazon e le due realtà stanno cercando di delineare il loro prossimo progetto.