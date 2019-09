Michael B. Jordan produttore di Kingdom Of Souls, film tratto dalla saga fantasy

L'attore Michael B. Jordan sarà il produttore cinematografico del romanzo fantasy Kingdom of Souls.

Michael B. Jordan sarà il produttore di Kingdom of Souls, l'adattamento cinematografico della trilogia fantasy scritta da Rena Barron.

La star ha acquistato, tramite la sua casa di produzione Outlier Society, i diritti del libro pubblicato negli Stati Uniti da HarperTeen.

Kingdom of Souls è il primo romanzo della trilogia scritta da Rena Barron da cui la casa di produzione di Michael B. Jordan ha intenzione di realizzare un adattamento per il grande schermo.

La protagonista tra le pagine è Arrah, una giovane nata da una famiglia di potenti dottori dotati di poteri magici. La ragazza vorrebbe essere in grado di utilizzare la magia, ma ogni anno fallisce il suo tentativo di evocare i propri poteri, suscitando la disapprovazione della madre. Quando alcuni bambini iniziano a sparire, tra cui un ragazzo di cui era diventata amica, Arrah cerca disperatamente di individuare il colpevole e compie un incantesimo molto rischioso che potrebbe portare il mondo ad affrontare una terribile minaccia e lei a compiere un tragico sacrificio.

La sceneggiatura del lungometraggio sarà firmata da Misan Sagay e tra i produttori ci saranno anche Alana Mayo e Pouya Shahbazian.

Michael B. Jordan è stato recentemente produttore di Raising Dion, serie Netflix di cui è anche uno degli interpreti e in arrivo a ottobre sulla piattaforma di streaming.