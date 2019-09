Dion: il trailer della serie sci-fi in arrivo su Netflix

Dion, di cui Netflix ha condiviso il primo trailer, racconterà la storia di un bambino dagli incredibili poteri e ha tra gli interpreti e produttori Michael B. Jordan.

Il video promozionale mostra il piccolo insieme alla madre Nicole, rimasta vedova in un incidente di cui non vuole parlare, e dimostrare di avere degli incredibili poteri che cerca di imparare a controllare. Dion, inoltre, deve fare i conti con l'attenzione del governo.

La sinossi ufficiale di Raising Dion, titolo in italiano tradotto semplicemente come Dion, anticipa: "Un bambino cerca di controllare i suoi nuovi superpoteri. Una mamma single lotta contro le circostanze per proteggere il figlio. Segreti, complotti e misteri avvolgono pericolosamente una famiglia...".

La serie ha come protagonisti Jason Ritter, Michael B. Jordan, Alisha Wainwright e il giovane Ja'Siah Young. Lo show è ispirato al fumetto di Dennis Liu.

La prima stagione sarà composta da nove episodi e racconterà la storia di una giovane madre, Nicole Reese, rimasta vedova e alle prese con un figlio dotato di superpoteri. La donna deve quindi cercare di mantenere segrete le capacità di Dion e proteggerlo, oltre a cercare di capire le origini di queste sue caratteristiche davvero uniche. Ritter avrà invece la parte di Pat, il migliore amico del marito di Nicole fin dai tempi del college, e che si occupa della sua famiglia dopo la morte del giovane.

L'attore Michael B. Jordan interpreterà Mark, il marito di Nicole, e sarà impegnato come produttore.

Carol Barbee sarà invece la showrunner del progetto e autrice del primo episodio, mentre la regia è stata affidata a Liu.