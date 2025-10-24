Miami Vice: Michael B. Jordan sarà il detective Tubbs nel reboot?

L'attore sta concludendo le trattative con Universal per diventare uno dei protagonisti del reboot che sarà diretto da Joseph Kosinski.

La nuova versione di Miami Vice, targata Universal, potrebbe avere tra i suoi protagonisti Michael B. Jordan.

L'attore, attualmente impegnato nelle trattative con la produzione, dovrebbe avere la parte del detective Ricardo Tubbs nel progetto le cui riprese dovrebbero svolgersi nel 2026.

I primi dettagli del film reboot

Alla regia del film di Miami Vice sarà impegnato Joseph Kosinski, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Eric Warren Singer e Dan Gilroy. Nel team della produzione dovrebbe esserci anche Dylan Clark.

Universal ha già fissato la data di uscita del film negli Stati Uniti al 6 agosto 2027 e l'obiettivo è di riportare sugli schermi i personaggi creati da Anthony Yerkovich già al centro della serie prodotta da Michael Mann.

Miami Vice: Don Johnson e Philip Michael Thomas con la Ferrari bianca

Negli episodi dello show andato in onda negli anni '80 su NBC si raccontavano le indagini e il lavoro del detective Sonny Crockett, interpretato da Don Johnson, e del suo collega Tubbs, parte affidata a Philip Michael Thomas, nella Miami degli anni '80.

Michael B. Jordan era già stato in passato indicato come uno dei possibili protagonisti, tuttavia le trattative sarebbero iniziate ufficialmente una settimana fa dopo che i responsabili di Universal hanno modificato alcune date per permettere all'attore di concludere la post-produzione di The Thomas Crown Affair, film di cui è regista.

Le fonti di Deadline, inoltre, sostengono che la star di Creed avrebbe apprezzato particolarmente la nuova bozza della sceneggiatura firmata da Gilroy e sarebbe quindi particolarmente interessato a recitare nel progetto. Attualmente, invece, lo studio non avrebbe ancora individuato il possibile interprete di Crockett.

Il ritorno degli anni '80 al cinema

Miami Vice era diventato già un film nel 2006, con la regia di Michael Mann e le interpretazioni di Colin Farrell e Jamie Foxx. Il progetto, tuttavia, non aveva entusiasmato il pubblico e la critica, nonostante il talento e l'esperienza delle persone coinvolte dietro e davanti la macchina da presa. Il reboot sembra puntare a un risultato migliore, tuttavia non è ancora stato svelato quale sarà l'approccio scelto per il progetto. Molti fan, infatti, sperano in un'atmosfera meno seria e più ironica e leggera, anche se il coinvolgimento di Dan Gilroy non sembra portare il film in quella direzione.