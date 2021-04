Mia Farrow ha parlato della morte di 3 dei suoi 14 figli

Mia Farrow ha scelto Twitter per parlare della morte dei suoi tre figli Tam, Lark e Thaddeus: l'attrice settantaseienne ha condiviso una lunga dichiarazione al fine di mettere a tacere delle teorie, riguardanti la morte di alcuni membri della sua famiglia, che circolano online da alcune settimane.

Mia ha esordito dichiarando: "Essendo madre di quattordici figli, la mia famiglia significa tutto per me. Anche se ho scelto una carriera che mi ha messo sotto i riflettori la maggior parte dei miei figli ha scelto di vivere una vita molto privata".

La Farrow ha spiegato di essere "selettiva" in ciò che pubblica sui social media al fine di rispettare la loro volontà ma alla luce di "voci diffamatorie basate su falsità" che sono "apparse online" riguardo ai suoi tre figli adottivi, ha deciso di mettere fine al suo silenzio.

"La mia amata figlia Tam è morta a 17 anni per un'overdose accidentale di un farmaco utilizzato per curare le sue dolorose emicranie e un suo disturbo cardiaco", ha raccontato la Farrow. Lark, invece, morta nel 2008, è stata descritta da Farrow come una "donna straordinaria, una meravigliosa figlia, sorella, compagna e madre dei suoi stessi figli".

"È morta a 35 anni per complicazioni dovute all'HIV, che aveva contratto da un partner. Nonostante la sua malattia ha vissuto una vita fruttuosa e amorevole con i suoi figli e il suo partner. Ha ceduto alla sua malattia ed è morta improvvisamente in ospedale a Natale, tra le braccia del suo compagno". Ha continuato Mia.

La Farrow ha concluso il suo post dicendo che suo figlio Thaddeus si è tolto la vita a 29 anni dopo la fine di una relazione. Quelle che Mia ha definito "voci diffamatorie basate su falsità", riguardanti la morte di Tam, Lark e Thaddeus, sono apparse online dopo che neanche uno dei suoi figli deceduti è stato menzionato nel recente documentario prodotto dalla HBO: Allen v. Farrow. Alcuni utenti hanno fatto riaffiorare un post di Moses, altro figlio della Farrow, in cui il ragazzo criticava la madre, definendola una "crudele manipolatrice della prole".