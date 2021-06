Mi presenti i tuoi?: stasera su Italia 1 la commedia con Robert De Niro e Ben Stiller

Stasera su Italia 1 alle 21:20 tornano i Byrnes e i Fotter (Focker nella versione originale) in Mi presenti i tuoi?, la commedia diretta e prodotta nel 2004 da Jay Roach, sequel di Ti presento i miei.

Barbra Streisand e Dustin Hoffmann in una scena di Mi presenti i tuoi?

Ritroviamo Greg (Ben Stiller) finalmente sul punto di sposare la sua Pam (Teri Polo), ma prima deve presentare i suoi genitori, Bernie (Dustin Hoffman) e Roz (Barbra Streisand), che vivono a Miami, ai futuri suoceri, il terribile Jack (Robert De Niro) e Dina (Blythe Danner).

Greg e Pam partono per Long Island per prendere i suoceri, con il nipotino Jack e Sfigatto, e partire in aereo per visitare i genitori di Greg, ma Jack arriva con un enorme e lussuosissimo caravan e pianifica il viaggio via terra per Miami.

Durante il viaggio Jack dichiara a Greg di volere osservare e giudicare i consuoceri per decidere se Greg possa entrare nella sua famiglia.

Vincitore di un MTV Movie Awards nel 2005 per la performance di Dustin Hoffman, Mi presenti i tuoi? ha avuto un sequel nel 2010, Vi presento i nostri, terzo e ultimo capitolo della trilogia.