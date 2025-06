Ti presento i miei 4, Barbra Streisand: "Il mio compenso era più basso, dovrebbero pagarmi un sacco di soldi"

La star ha risposto in maniera molto diretta alla domanda sul suo eventuale ritorno in un quarto film del franchise con Ben Stiller.

Barbra Streisand ha partecipato al podcast Just for Variety con Marc Malkin ed è stata interpellata sulla recente notizia dell'imminente produzione di un quarto capitolo di Ti presento i miei.

Streisand interpretava la madre del personaggio protagonista, al fianco del premio Oscar Dustin Hoffman nei panni del padre di Gaylord Fotter, interpretato da Ben Stiller.

Le condizioni di Barbra Streisand per un ritorno in Ti presento i miei

Nelle scorse settimane è stato confermato che Ben Stiller, Teri Polo e Robert De Niro sono pronti a tornare in un quarto film del franchise. Barbra Streisand pare che non ne sappia ancora nulla e non ha dato affatto per scontato un suo ritorno.

Robert De Niro e Ben Stiller in una scena di Ti presento i miei

"Oh mio Dio. Dovrebbero pagarmi un sacco di soldi, perché non sono stata pagata quanto gli altri, e quindi, sono arrabbiata. Ero in un periodo in cui le donne venivano pagate meno degli uomini" ha dichiarato la superstar.

Il bonus post-riprese di Ti presento i miei e la pigrizia di Barbra Streisand

L'attrice e cantante ha svelato che all'epoca Ron Meyer, dirigente di Universal Studios, le inviò un assegno bonus per compensare lo squilibrio nei compensi che si era creato e lo ritenne un gesto particolarmente carino.

In ogni caso, Barbra Streisand non è impaziente di tornare sul set:"Sono molto pigra. Non mi piace dover lavorare, mi piace essere libera e non avere impegni". Robert De Niro & co. riusciranno a convincerla a tornare?

Dustin Hoffman e Barbra Streisand in una scena di Vi presento i nostri

Il franchise di Ti presento i miei è composto sinora da tre film: Ti presento i miei (2000), Mi presenti i tuoi? (2004) e Vi presento i nostri (2010). Nel cast, Ben Stiller interpreta il protagonista Greg Fotter, fidanzato con Pam Byrnes (Teri Polo) e impegnato a far colpo sui genitori della ragazza, l'ex agente della CIA in pensione Jack Byrnes (Robert De Niro) e Dina Byrnes (Blythe Danner). Nel secondo film, entrano in scena anche i genitori di Greg, Bernie Fotter (Dustin Hoffman) e Roz Fotter (Barbra Streisand).