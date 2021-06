Mi presenti i tuoi? Barbra Streisand e il suo soprannome irriverente sul set

Sul set di Mi presenti i tuoi? l'attrice Teri Polo chiamò accidentalmente Barbra Streisand 'Boob', in italiano 'Tetta', e questo soprannome irriverente finì per diventare l'appellativo ufficiale dell'attrice per l'intera durata delle riprese del film.

Barbra Streisand e Ben Stiller in una scena di Mi presenti i tuoi?

La Streisand sembra proprio aver abbandonato i suoi modi da diva visto che da allora ha sempre riso a proposito di quel bizzarro soprannome datole da Teri. Barbra interpreta la madre di Ben Stiller e la moglie di Dustin Hoffman nel film in cui figurano anche con Robert De Niro e Blythe Danner.

La Polo, durante il tour promozionale della pellicola, rivelò di essersi divertita moltissimo con i suoi leggendari co-protagonisti: "È pazzesco. Dustin è un bambino di cinque anni intrappolato nel corpo di un uomo adulto. E Barbra ha un incredibile senso dell'umorismo."

"Pensate che il regista, Jay Roach, mi ha sentito chiamare per sbaglio Barbra 'tetta' sul set del film ed entrambi hanno riso. Quindi, da quel momento in poi, ho deciso che il mio soprannome per lei sarebbe stato 'tetta'. Se la chiami in quel modo lei si gira e risponde, provaci la prossima volta che la vide." Disse la Polo ad un giornalista.

Barbra Streisand e Dustin Hoffmann in una scena di Mi presenti i tuoi?

Barbra Streisand ha detto di aver apprezzato molto le riprese di Mi presenti i tuoi?: per lei è stata un'esperienza rinfrescante in quanto era la prima che lavorava esclusivamente come attrice su un set da più di ventitré anni. Normalmente Barbra è ampiamente coinvolta nelle pellicole in cui recita: come produttrice, sceneggiatrice o regista.