Metal Gear Solid: Oscar Isaac sarà Solid Snake nel film Sony

Oscar Isaac sarà il protagonista dell'adattamento cinematografico di Metal Gear Solid con il ruolo di Solid Snake. Il progetto tratto dal popolare videogioco è attualmente in fase di sviluppo per Sony e alla regia dovrebbe esserci Jordan Vogt-Roberts.

Il progetto è tratto dal videogame creato da Hideo Kojima e pubblicato da Konami. La sceneggiatura è firmata da Derek Connolly e Avi Arad si occuperà della produzione. Peter Kang, inoltre, supervisionerà la realizzazione del film.

Metal Gear Solid ha debuttato su PlayStation nel 1987 e ha come protagonista Solid Snake, il personaggio affidato a Oscar Isaac, che si infiltra in una struttura dove si trovano armi nucleari per neutralizzare la minaccia terroristica rappresentata da Foxhound, in passato nelle forze speciali.

Il gioco è sempre stato apprezzato per la sua atmosfera cinematografica e da tempo si parlava di un possibile adattamento per il grande schermo. Attualmente non è stata fissata una data prevista per l'inizio delle riprese.

Oscar Isaac, nei prossimi mesi, sarà impegnato sul set della serie HBO intitolata Scenes From a Marriage e in Moon Knight, lo show Marvel prodotto per Disney+. Tra i film di cui sarà protagonista ci sono poi The Great Machine e Francis and the Godfather.