Met Gala 2022, Kim Kardashian indossa il vero abito di Marilyn Monroe (VIDEO)

Kim Kardashian ha incantato i fotografi e i fan durante il Met Gala 2022 indossando il vero abito che Marilyn Monroe in persona aveva sfoggiato in onore di JFK.

Kim Kardashian ha conquistato il Met Gala 2022 indossando l'abito dorato che Marilyn Monroe aveva sfoggiato per la festa di compleanno di John Fitzgerald Kennedy nel 1962. Il vestito, finora, era stato conservato al Ripley's Believe It Or Not Museum in un caveau con temperatura e umidità fissa e non era stato mai indossato da nessun'altra donna.

Il tema del party di "In America - An Anthology of Fashion" era "Gilded Glamour e Cravatta Bianca", l'indicazione di rigore delle feste piu' solenni, dai party del Nobel ai ricevimenti di Buckingham Palace, e l'abito indossato per l'occasione dalla Kardashian era stato battuto all'asta da Christie's nel 1999 per oltre un milione di dollari.

Kim, arrivata al gala con il fidanzato Pete Davidson, durante un'intervista sul red carpet ha spiegato: "Oggi i vestiti trasparenti sono ovunque, ad ogni party e ad ogni premiere, ma all'epoca non era affatto così. In un certo senso questo è il primo vestito nude-looking della storia, motivo per cui riesce ancora a rubare la scena".

"Pensavo di essere più magra di lei in alcuni punti, invece non era così. Ma per me era quel vestito o niente", ha aggiunto Kim Kardashian su Instagram, spiegando di aver seguito una dieta ferrea per indossare il vestito e di aver passato 14 ore a tingersi i capelli per farli diventare biondo platino come quelli di Marilyn. "Sono così onorata di indossare l'iconico abito di Marilyn, è un abito a sirena mozzafiato con più di seimila cristalli cuciti a mano dal costumista Jean Louis."