Kristen Stewart ai Met Gala 2021 punta sullo stile Barbie (FOTO)

Kristen Stewart ha onorato il Met Gala 2021 con la sua presenza optando per un look molto femminile che ricorda, per quanto riguarda i colori scelti e l'acconciatura, quello della bambola Mattel. Per il suo "stile Barbie", come dimostrano le foto, l'attrice ha abbinato una blusa floreale rosa di Chanel e un paio di pantaloni bianchi.

I capelli biondi dell'attrice erano acconciati in una coda di cavallo, che evocava le vibrazioni retrò di Barbie. La Stewart ha parlato con InStyle, lo scorso ottobre, a proposito di com'è stato vivere la sua vita sotto i riflettori e del fatto che si è recentemente dichiarata queer: la star di Spencer ha ora una relazione seria con la sceneggiatrice Dylan Meyer.

"La prima volta che ho frequentato una ragazza, mi è stato immediatamente chiesto se fossi lesbica", ha ricordato Kristen. "E io, in preda al panico, ho risposto: 'Dio, ho 21 anni.' Mi sentivo come se ci fossero degli aspetti della mia vita che hanno ferito le persone con cui sono stata."

"Non perché mi vergognassi di essere apertamente gay ma perché non mi piaceva offrirmi al pubblico, in un certo senso. Mi sembrava un furto. Ho cercato di essere sempre più cauta in seguito, anche nelle mie precedenti relazioni, che erano etero, ho fatto tutto il possibile per non essere fotografata. Retrospettivamente, posso dire che ora ho una certa esperienza con queste cose. Ma allora avrei detto: 'No, sto bene. I miei genitori stanno. Va tutto bene.' Questa è una stronzata. È stato difficile. È stato strano. È così per tutti." Ha concluso la Stewart.