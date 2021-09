Met Gala 2021: Cara Delevingne e Alexandria Ocasio-Cortez, l'outfit è "politico" (FOTO)

Il Met Gala 2021 ha riunito alcune delle maggiori celebrità internazionali, tra cui Cara Delevingne e Alexandria Ocasio-Cortez che hanno preso parte all'evento più glamour di New York sfoggiando outfit "politici", come testimoniano le foto che hanno fatto subito il giro dei social.

Dopo il blocco forzato dello scorso anno, il Met Gala è tornato. Tra le tante star che nelle scorse ore sono state immortalate sul red carpet c'era anche Alexandria Ocasio-Cortez che, la deputata americana che ha indossato un bellissimo abito bianco di Brother Vellies, lungo fino ai piedi, con lo slogan in rosso "Tax The Rich" ("Tassare i ricci") sulla schiena. Ai giornalisti presenti ha dichiarato: "Non possiamo solo stare al gioco, noi dobbiamo rompere la quarta parete e sfidare le istituzioni. Anche se il Met è un grande evento di spettacolo, dobbiamo introdurre anche questo argomento". Cortez ha detto che il reddito superiore a 10 milioni di dollari dovrebbe essere tassato fino al 70%, soprattutto se fermare il cambiamento climatico diventerà una priorità.

Anche Cara Delevingne ha approfittato del Met Gala 2021 per lanciare un messaggio politico. La modella americana ha sfoggiato un completo disegnato da Maria Grazia Chiuri di Dior, che comprende un pantalone bianco ed un "giubbotto antiproiettile", con lo slogan "Peg the Patriarchy" che invita, appunto, a contrastare il patriarcato. "Se qualcuno non sa cosa significa, dovrà cercarlo", ha detto Delevingne al corrispondente di Vogue Keke Palmer. Secondo Google: "Luna Matatas ha coniato 'Peg the Patriarchy' nel 2015, slogan che vuole essere provocatorio e invita a sovvertire il sistema del patriarcato, poiché 'Il patriarcato non ha genere, lavorare per smantellarlo avvantaggia tutti noi'".

La deputata democratica Carolyn B. Maloney, infine, si è presentata al Met Gala 2021 con un abito con i colori tipici delle suffragette e lo slogan "Equal Rights for Women" ("Parità di diritti alle donne").