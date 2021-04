Meryl Streep: il suo consiglio per un matrimonio duraturo

Meryl Streep, consapevole di quanto sia stato difficile mantenere la chimica con suo marito per oltre quattro decenni, ha deciso di offrire al pubblico il suo consiglio per un matrimonio duraturo, definendo la sua dritta "la chiave per un matrimonio di successo".

Secondo la Streep il segreto per un matrimonio duraturo è semplicemente la comunicazione e l'ascolto reciproco: "Dovete sempre parlare di tutte le questioni che sorgono, anche delle cose più piccole e insignificanti. Dovete sempre ascoltare i problemi, i suggerimenti e i consigli del vostro partner."

"Cosa ancora più importante è arrivare ad accettare il fatto che non si ha sempre ragione. La conversazione è la chiave per un matrimonio di successo". Inoltre, qualche istante dopo, durante l'intervista, la Streep ha anche affermato in modo ironico che ci vuole "buona volontà, la forza di piegarsi e di chiudere la bocca di tanto in tanto".

Meryl Streep e suo marito Don Gummer si sono conosciuti nel 1978 dopo la morte dell'allora fidanzato di Meryl: l'attore John Cazale. La Streep e Cazale sono stati insieme per circa due anni prima della sua tragica dipartita, verificatasi a causa di un incurabile cancro al cervello.