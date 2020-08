Meryl Streep, suo nipote arrestato: ha aggredito un uomo in un parcheggio

Il nipote di Meryl Streep, Charles Harrison Streep, è stato arrestato dopo un violento litigio stradale: avrebbe aggredito e tentato di strangolare un diciottenne in un parcheggio.

Secondo quando riportato dalla polizia ad alcuni giornali locali Charles Harrison Streep avrebbe aggredito il giovane in seguito ad un litigio dovuto ad un incidente automobilistico. In un primo momento il ragazzo aggredito ha rifiutato di essere portato in ospedale, poi una volta arrivato a casa ha avuto un malore e ha richiesto l'intervento medico ed è stato ricoverato allo Stony Brook Southampton Hospital e successivamente trasportato in aereo allo Stony Brook University Hospital a causa di "un grave trauma cranico che ha richiesto un intervento chirurgico d'urgenza".

Quando è arrivata la polizia il nipote di Meryl Streep aveva già abbandonato il parcheggio dove è avvenuto lo scontro. Gli agenti sono arrivati in seguito a numerose chiamate al 911. La polizia ha dichiarato in un comunicato stampa che Charles è stato arrestato a casa sua e accusato di reati di aggressione di secondo grado e tentativo di strangolamento di secondo grado. La polizia ha acquisto le telecamere di sorveglianza del parcheggio, secondo le testimonianze Charles avrebbe aggredito di spalle la vittima e dopo averla sollevata l'avrebbe scaraventata a terra. Charles è stato rilasciato dal tribunale dopo aver pagato una cauzione di 5000 dollari.