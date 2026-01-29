"Meriti di essere stuprata per aver votato Kamala Harris", Lili Reinhart ha cancellato X dopo le minacce

Lili Reinhart torna a denunciare la cultura tossica di internet e le minacce ricevute per via delle sue opinioni politiche.

Nelle sue Instagram Stories di martedì 27 gennaio, Reinhart ha condiviso un post dell'account Instagram Feminist che criticava duramente il chatbot di intelligenza artificiale Grok su X, utilizzato per modificare digitalmente le foto per renderle sessualmente esplicite.

L'attrice, 29 anni, ha condiviso due diverse slide del carosello nelle sue Stories, tra cui una foto di quella che sembra una locandina pubblicitaria alla fermata dell'autobus.

La pubblicità mostra una foto di Elon Musk, proprietario di X, con la scritta: "Chi diavolo vorrebbe usare i social media con uno strumento integrato per commettere abusi sui minori?". La pubblicità consiglia di "eliminare il proprio account X".

Lili Reinhart denuncia le minacce ricevute su X

L'attrice ha raccontato di aver cancellato il suo account X diversi anni fa a causa dei problemi con la piattaforma.

"Ho smesso di usare X nel 2024, quando degli uomini mi mandavano messaggi su come meritassi di essere stuprata per aver votato per Kamala Harris", ha scritto Reinhart.

Ha aggiunto che uno degli uomini che le avevano inviato un messaggio del genere "era un ex dipendente del governo".

Lili Reinhart non è l'unica celebrità a fare campagna contro X. Da quando, nell'ottobre 2022, il social media è stato acquisto da Elon Musk si è scatenato un ampio movimento di star che hanno espresso la loro opposizione all'acquisizione e hanno cancellato i loro account.

Gigi Hadid ha svelato su Instagram nel novembre 2022 di aver "disattivato" il suo Twitter, affermando: "Da molto tempo, ma soprattutto con la sua nuova leadership, sta diventando sempre più una fogna di odio e intolleranza, e non è un posto di cui voglio far parte".

L'anno scorso, Kelsea Ballerini ha dichiarato a PEOPLE di essersi "sbarazzata di Twitter molto tempo fa", dopo aver parlato apertamente delle sue difficoltà con i social media.

Il rapper Jelly Roll ha definito la piattaforma di Musk "l'app più tossica e negativa mai esistita" nel 2024, prima di disattivare il suo account. "Ho sempre sentito dire che qui è il Far West, ma cavolo, è una follia. È un posto dove tutti possono dirsi cattiverie a vicenda senza conseguenze. Me ne vado."