Mercoledì: un video mostra come è stato creato Mano. Ed è opera di un mago!

Vi avevamo già mostrato tempo fa le foto degli effetti speciali con cui è stato creato il personaggio di Mano della serie dedicata a Mercoledì Addams. Ora Netflix ha diffuso una clip che descrive nel dettaglio gli effetti speciali dietro Mano, il fedelissimo servitore della famiglia Addams.

TUTTA OPERA DI UN MAGO

A interpretare il tuttofare/amico/consigliere della Mercoledì di Jenna Ortega è Victor Dorobantu, che non è mai stato un attore, ma di mestiere fa il mago. Il supervisore ai VFX nel video spiega che hanno cercato qualcuno che fosse abbastanza giovane da mettersi in delle situazioni scomode e un po' bizzarre e le cui dita fossero agili ed espressive. Quali migliori quindi di quelle di un prestigiatore?. È straordinario assistere allo spettacolo di come una mano, isolata dal resto del corpo grazie a una tuta blu che permette in un successivo momento di cancellare il resto del corpo con la computer grafica e di sostituirlo con le ambientazioni, possa diventare quasi più espressiva di un volto o di un personaggio dotato di voce.

Qui sotto potete vedere il video degli effetti speciali:

La realizzazione del personaggio non è stata affatto semplice per Dorobantu. Era spesso costretto in piccoli spazi, mentre infilava faticosamente la mano dentro buchi o cassetti.

Inoltre, doveva farsi applicare delle protesi e del trucco per rendere i punti di sutura presenti sulla pelle (caratteristica che mai aveva avuto nelle precedenti versioni).

Il lavoro svolto dal comparto degli effetti speciali su Mano è stato incredibile, specie se paragonato a quello realizzato per l'Hyde, il cui aspetto a detta di molti non è affatto riuscito. Mano è la dimostrazione di come mescolare effetti artigianali a Computer Grafica sia una mossa più realistica e pertanto più vincente.