Mercoledì, ci sarà un Addams Family Universe? La risposta di Netflix

Mercoledì ha riscosso un successo planetario, e a poco più di un mese dal suo debutto è già diventata un vero e proprio fenomeno culturale. Ma la serie Netflix potrebbe generare addirittura un Addams Family Universe?

Tra un record e l'altro, lo show diretto da Tim Burton e scritto dai creatori di Smallville Alfred Gough e Miles Millar, Mercoledì, ha conquistato non solo classifiche e abbonati Netflix, ma gran parte del web, diventando sempre più popolare.

Una tale riuscita del progetto, per Netflix, non può che essere motivo d'orgoglio e forse anche un incentivo sufficiente per non fermarsi qui, non solo con la serie principale, ma anche nella creazione di possibili spin-off.

Mercoledì è la terza serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix

In un'intervista con Volture, cime riporta anche Comicbook, l'Head of Scripted Series di Netflix US e Canada Peter Friedlander ha parlato del futuro dello show, e a un certo punto gli è stato domandato senza troppi mezzi termini se questa fosse la strada per un Addams Family Universe.

"Vorrei potervi dire du più" è stata subito la sua risposta "Sono ottimista, ma al momento non ho nulla da aggiungere".

Se dipendesse tutto da lui, però, sembra che Friedlander non esiterebbe ad andare avanti con l'espansione del progetto, aggiungendo che "Stiamo ancora imparando ciò che c'è da imparare da questo successo, lo stiamo analizzando e cercando di capire. È divertente perché la gente parla di pubblico Young Adult, ma credo che sia un modo troppo semplicistico di vederla, considerata la diversità dei gusti riscontrabile in quella stessa fascia demografica... Non so, non credo si possa identificare un singolo elemento. Penso che abbia una portata più ampia, per tutti i gusti".

Non è dunque da escludere la creazione di un vero e proprio universo cinematografico/seriale per Mercoledì, ma sarà solo il tempo a rivelarlo.