Meraviglie Alberto Angela 2019 vince la sfida degli ascolti e l'affetto dei social

Marica Lancellotti

Il ritorno di Meraviglie 2019 e di Alberto Angela ha fatto vincere a Rai1 la sfida degli ascolti e al conduttore tutto l'affetto possibile sui social, cosa che succede sempre più di rado. Per la seconda volta, dunque, dopo il trionfo della prima stagione nel 2018, Alberto ha messo proprio d'accordo tutti.

Martedì 12 marzo, infatti, sono stati 4,5 milioni gli italiani rimasti incollati al primo canale RAI per seguire il viaggio di Alberto Angela con la prima puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, che ha toccato Mantova, Roma e la Costiera Amalfitana. Facendo guadagnare al programma 19.3 punti di share, e distanziando così di parecchio il secondo in classifica, il reality Il Collegio andato in onda su Rai2, che ha fatto il 9.7% di share. A Mediaset spetta solo la medaglia di bronzo: delude ancora una volta L'Isola dei Famosi 2019 ma in compenso Checco Zalone, con Che bella giornata, totalizza 1,9 milioni e l'8.5% di share.

Grande successo social per #Meraviglie con @albertoangela che, con oltre 85mila interazioni totali, è il programma più commentato della prima serata. Fonte: @NielsenItaly.#AscoltiTv, @RaiUno pic.twitter.com/gIaFGCmVYW — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) 13 marzo 2019

Di premi virtuali Alberto Angela ne ha vinti due, in realtà: il secondo è composto da tutti gli attestati di stima e affetto giunti via social. E non è tanto la permanenza tra i trending topic a sorprendere, quanto la benevolenza dimostrata su pagine che solitamente assurgono agli onori della cronaca per assurde polemiche, cattiverie gratuite e parole senza riflessione (tanto per citare un esempio recentissimo, le critiche alla figlia di Luke Perry dicono niente in proposito?). Invece ieri sera, complici quei tesori artistici e naturalistici portati sul piccolo schermo, Angela è riuscito a far innamorare proprio tutti: questo è quello che dicono le lodi alla sua persona e alla sua competenza.

Alberto sei un faro di cultura in questo paese di ignoranza e analfabetismo funzionale, meno male che esisti #Meraviglie — MelaCavo (@MelaaCavo) 12 marzo 2019

@albertoangela dovrebbe essere patrimonio dell' #UNESCO!!! #Meraviglie mi ricorda perché nonostante tutto sono fiera di essere italiana — valentina campanella (@valuzza84pink) 12 marzo 2019

Ma io voglio andare dappertutto con Alberto Angelo che mi spiega le cose.#Meraviglie #Meraviglieditalia — Andrew (@Air_Wizard) 12 marzo 2019

Non si può restare indifferenti di fronte a tanta bellezza... il colpo d'occhio con la prospettiva è da mozzare il fiato #Meraviglie pic.twitter.com/2bWcohzt00 — Petite Marshmallow (@Veronica_Bennet) 12 marzo 2019

L'appuntamento con Meraviglie 2019 è per la settimana prossima: il programma divulgativo di Alberto Angela sarà in onda ogni martedì sera per altre 3 settimane, fino al 2 aprile, su Rai1 e Rai1 HD. Ogni episodio sarà visibile anche in altissima definizione su Rai 4K e in streaming sulla piattaforma RaiPlay (dove resterà disponibile on demand anche nei giorni successivi).