Men in Black: Tessa Thompson nel cast del reboot del franchise

Tessa Thompson reciterà nuovamente accanto a Chris Hemsworth, dopo l'esperienza in Thor: Ragnarok, in occasione del reboot di Men in Black.

La storia dovrebbe essere ambientata a Londra e avere al centro degli eventi dei nuovi protagonisti, tra cui "un personaggio bianco, una donna afroamericana e un uomo anziano".

Nel cast non torneranno Will Smith o Tommy Lee Jones e la storia dovrebbe espandere il mondo in cui è ambientata la trilogia originale.

La regia è stata affidata a F. Gary Gray, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Holloway e Art Marcum.

Tra i produttori del lungometraggio ci sarà anche il regista Steven Spielberg.