Memorie di una geisha, stasera su Cielo il film premio Oscar di Rob Marshall

Arriva stasera su Cielo, alle 21:15, Memorie di una geisha, film diretto nel 2005 da Rob Marshall, prodotto da Steven Spielberg e basato sull'omonimo romanzo di Arthur Golden.

Chiyo (Zhang Ziyi) ha solo 9 anni quando viene strappata alla famiglia e costretta a lasciare il povero villaggio di pescatori dove è nata. Venduta ad una scuola per geishe di Kyoto, viene istruita sui riti, le danze, la musica, la cerimonia del tè e l'abbigliamento adatto. Costretta a subire vessazioni e umiliazioni dalle colleghe e soprattutto dalla geisha più importante, Hatsumomo (Gong Li), gelosa della sua bellezza, dopo un tentativo di fuga viene retrocessa a serva. A salvarla ci penserà Mameha, geisha esperta e generosa, rivale di Hatsumomo, che la prende sotto la sua protezione.

Gong Li in Memorie di una Geisha (2005)

Bandito dalla Cina nel 2006, ufficialmente per paura di risvegliare sentimenti anti-giapponesi nella popolazione (non solo attrici cinesi erano state scelte per il ruolo di geishe, ma il periodo di riferimento era proprio quello in cui l'intero Paese veniva occupato e attaccato dalle truppe degli "scomodi vicini di casa"), nello stesso anno negli Stati Uniti Memorie di una geisha vinceva 3 premi Oscar: Migliore fotografia a Dion Beebe, Migliore scenografia a John Myhre e Gretchen Rau e Migliori costumi a Colleen Atwood.