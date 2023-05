Melissa McCarthy: 'Ho lavorato su un set gestito in modo così instabile e ostile che mi sono ammalata'

Melissa McCarthy, in questi giorni protagonista con il ruolo di Ursula nel film La Sirenetta, ha rivelato di aver avuto delle conseguenze fisiche a causa di un ambiente di lavoro "tossico" causato dalle persone che avevano il potere sulla produzione.

L'attrice, intervistata da The Guardian, ha condiviso i dettagli dell'esperienza negativa vissuta sul set.

L'esperienza negativa vissuta sul set

Oscar 2019: Melissa McCarthy sul red carpet

Ricordando quanto le è accaduto, Melissa McCarthy ha dichiarato: "Una volta ho lavorato per qualcuno che gestiva un set in modo così instabile e ostile al punto che mi ha fatto ammalare fisicamente. Mi si stavano gonfiando gli occhi, stavo assorbendo tutta questa pazzia".

L'attrice ha aggiunto: "C'erano persone che piangevano, erano visibilmente così sconvolte da questa persona. E penso che sia per questo motivo che la sua manipolazione ha funzionato: perché per avere un effetto su di me, questa persona avrebbe licenziato persone a cui volevo bene, situazione che mi faceva rimanere in silenzio. Ed è stata una tattica davvero efficace".

Melissa ha quindi ribadito: "Poi un giorno ho pensato: 'Bisogna finirla oggi!'. Continuavo a dire: 'Finisce, finisce'. E ora so che non resterò più in silenzio".

La Sirenetta: Melissa McCarthy interpreta La canzone di Ursula in un nuovo spot

McCarthy ha quindi fondato con il marito Ben Falcone la casa di produzione On The Day, la cui regola principale arrivando sul set è di pretendere gentilezza: "Eravamo così sorpresi e grati nel creare i nostri piccoli mondi, che abbiamo pensato: 'Dobbiamo costruire quello di cui abbiamo sempre parlato, dove tutti hanno un'opinione e sono realmente gentili. Sarà gestito molto meglio senza nessuno che urla o ego folli in giro. Perché dovremmo rischiare di distruggerlo?'".

Melissa ha ribadito: "Penso che sia quello che devo fare in questo mondo. Non posso fare molte cose utili. Non so come pulire gli oceani, o fermare le nostre tendenze violente. Ma posso, spero, dare a qualcuno che ha avuto una brutta giornata un'ora e mezza per andare in un mondo diverso dove le bollette o le malattie non sono una priorità nel proprio cervello. Quella è l'unica capacità che ho realmente. Quindi devo continuare a provare".