Melissa McCarthy sarà protagonista di una nuova commedia natalizia firmata da Richard Curtis

Melissa McCarthy sarà la protagonista di un nuovo film natalizio scritto da Richard Curtis, già autore di Love Actually, uno dei titoli da tempo considerati come un "classico" delle feste.

Alla regia del progetto, che verrà realizzato per Peacock, ci sarà invece Sam Boyd che ha da poco lavorato per il piccolo schermo collaborando con HBO Max.

Secondo quanto anticipato, la nuova commedia, ancora senza un titolo ufficiale, sarà ambientata a New York e racconterà la storia di un uomo che pensa solo al lavoro e chiede l'aiuto di un genio magico per riconquistare la sua famiglia prima di Natale.

Il film sarà una co-produzione tra Universal e Working Title e, per ora, non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti il personaggio affidato a Melissa McCarthy.

Sam Boyd ha recentemente scritto e creato la serie Love Life con star Anna Kendrick e il film In A Relationship con protagonista Emma Roberts.

Richard Curtis, invece, ha collaborato con Universal e Working Title per realizzare Yesterday, film diretto da Danny Boyle con Himesh Patel e Lily James. Tra i film prodotti dallo stesso team ci sono anche About Time e Mammia Mia: Here We Go Again!.