Melissa McCarthy e Ben Falcone star della comedy Netflix God's Favourite Idiot

Melissa McCarthy e il marito Ben Falcone collaboreranno nuovamente in occasione della serie God's Favourite Idiot, una comedy di cui Netflix ha ordinato la produzione di sedici episodi.

L'attrice sarà protagonista e produttrice del progetto, mentre Michael McDonald è regista e produttore.

La serie God's Favourite Idiot è stata creata da Ben Falcone e racconta la storia di un uomo che lavora come supporto tecnico, Clark Thompson (Falcone), e che si innamora della collega Amily Luck (Melissa McCarthy) e in contemporanea diventa un messaggero di Dio. Nella storia sono coinvolti anche pattinaggio, un lago in fiamme e un'imminente apocalisse.

Melissa e Ben collaboreranno insieme per la sesta volta dopo la comedy Nobodies, andata in onda su TV Land, e i film Tammy, The Boss e Life of the Party. I due hanno da poco completato la produzione della commedia Thunder Force e Superintelligence.

Superintelligence è diretto da Ben Falcone, il marito di Melissa McCarthy, e racconta cosa accade alla normalissima Carol Peters quando usando gli oggetti elettronici che hanno in casa una superintelligenza inizia a parlare con lei e a cercare di prendere il controllo della sua vita, oltre a rivelarle il piano legato all'umanità. Solo Carol potrebbe forse salvare la Terra dimostrando che le persone meritano di essere salvate.

A dare voce all'Intelligenza Artificiale è James Corden, mentre nel cast ci sono anche Bobby Cannavale, Bryan Tyree Henry, Sam Richardson, Karan Soni e Jean Smart nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti.

La sceneggiatura è firmata da Steve Mallory, già nel team di The Boss.