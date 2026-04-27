Melania Trump si scaglia contro Jimmy Kimmel: "ABC deve prendere provvedimenti"

La first lady Melania Trump ha attaccato duramente Jimmy Kimmel a causa di un monologo che ha considerato ideato con lo scopo di dividere la nazione.

La moglie del presidente ha inoltre dichiarato pubblicamente che ABC deve agire per impedire che la star del piccolo schermo possa continuare a condividere le sue parole dal potenziale impatto negativo sulla comunità.

Le accuse della first lady contro Kimmel

Melania Trump, con un post pubblicato sui social media, ha dichiarato: "La retorica odiosa e violenta di Kimmel ha lo scopo di dividere il nostro Paese. Il suo monologo sulla mia famiglia non è comico: le sue parole sono corrosive e acuiscono il malessere politico che affligge l'America".

La first lady ha proseguito: "Persone come Kimmel non dovrebbero avere la possibilità di entrare nelle nostre case ogni sera per diffondere odio. Un codardo, Kimmel si nasconde dietro la ABC perché sa che l'emittente continuerà a coprirlo per proteggerlo. Basta. È ora che la ABC prenda posizione. Quante altre volte la dirigenza della ABC permetterà il comportamento atroce di Kimmel a spese della nostra comunità?".

Le battute al centro della polemica

Jimmy, nella serata di giovedì, aveva proposto un monologo ideato come se fosse stato coinvolto nella cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Il conduttore aveva dichiarato: "La nostra First Lady, Melania, è qui. Guardate Melania, è bellissima. Signora Trump, lei ha uno splendore da vedova in attesa".

Kimmel, che in precedenza aveva ironizzato sul documentario dedicato sulla first lady, aveva poi fatto delle battute sul legame tra la coppia presidenziale e Jeffrey Epstein dichiarando: "Oh, a proposito, prima che possiamo andare avanti, Melania, questo è Donald. Donald, questa è Melania. Quella era la mia imitazione di Jeffrey Epstein".

Tra le battute pronunciate c'era inoltre: "Lo sapete che il compleanno di Melania è domenica. Proprio così, ha intenzione di festeggiarlo a casa come sempre: guardando fuori dalla finestra e sussurrando: 'Cosa ho combinato?'"