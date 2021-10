Mel Gibson sarà il protagonista del thriller Hot Seat, le cui riprese inizieranno a novembre in New Mexico. Il progetto sarà diretto dal regista James Cullen Bressack, recentemente impegnato dietro la macchina da presa di Fortress con star Bill Murray e Bruce Willis.

La sceneggiatura di Hot Seat è basata su una storia scritta da Leon Langford e Collin Watts. Al centro della trama del film ci sarà un ex hacker obbligato a entrare illegamente nei sistemi informatici delle banche da un uomo che ha posizionato una bomba sotto la sedia del suo ufficio. Mel Gibson avrà la parte dell'uomo che deve aiutare il giovane bloccato nel proprio ufficio a sopravvivere e non far esplodere l'ordigno.

Tra i produttori ci sarano Randall Emmett e George Furla che hanno dichiarato: "Questo è il nostro terzo film con Mel e non potremmo essere più felici nel continuare il rapporto con un artista così iconico ed eccezionale".

Gibson è stato recentemente uno dei protagonisti di Quello che non ti uccide, film con al centro della trama Roy Pulver, la parte affidata a Frank Grillo, un ex membro delle Forze speciali che si ritrova bloccato in un loop temporale che sfrutta per raccogliere indizi riguardanti un progetto segreto del governo che potrebbe portarlo a risolvere il mistero legato alla sua morte. Nella sua corsa contro il tempo, Pulver deve dare la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), a capo del programma, sconfiggere degli spietati assassini con l'obiettivo di rompere il loop scoprendo la verità e salvare la sua ex moglie (Naomi Watts).