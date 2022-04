Mel Gibson rifiuta di commentare lo schiaffo di Will Smith in diretta tv (VIDEO)

Ospite per un'intervista con Fox News nel corso del tour promozionale del suo ultimo film, Mel Gibson ha rifiutato di rispondere a una domanda del giornalista Jesse Watters e di commentare lo schiaffone che Will Smith ha dato a Chris Rock nel corso degli Oscar 2022.

Al termine di un'intervista di circa 5 minuti, il giornalista di Fox News ha chiesto a Mel Gibson cosa ne pensasse della questione che ha avuto Will Smith come protagonista agli Oscar 2022. Jesse Watters ha domandato: "Probabilmente lo capisci meglio di molte persone, con la carriera che hai avuto. E mi chiedevo, se fossi stato tu a balzare giù dal suo posto e a schiaffeggiare Chris Rock, saresti stato trattato allo stesso modo?".

Mel Gibson, allora, ha puntato il dito contro la telecamera sorridendo a stento e facendo segno di no - come a voler suggerire al suo interlocutore di non provare a porgli nuovamente lo stesso quesito. La voce fuori campo della regia irrompe erroneamente nel corso del notiziario e richiama all'ordine Watters - che, evidentemente, non avrebbe dovuto porre quel quesito - per ben due volte.

Il giornalista, però, si ripete e chiede nuovamente: "Mel, ci hai mai pensato?". La regia, a quel punto, chiude la diretta con Mel Gibson annunciando: "Grazie Jesse, questo è il nostro momento!".

Nella giornata di ieri Will Smith ha deciso di dimettersi dall'Academy. L'organizzazione, che conta circa 10mila membri, sta valutando possibili provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.