Mel Gibson sta cercando in Puglia e a Malta le location per La Passione di Cristo: Resurrezione

L'addetto stampa di Mel Gibson ha confermato che il regista è in Europa per cercare delle location per il sequel del film La Passione di Cristo.

Il filmmaker aveva portato sul grande schermo il progetto biblico nel 2004, ottenendo un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica.

Il lavoro del filmmaker

Mel Gibson, secondo le fonti di Variety, è stato a Malta e successivamente in Puglia, dove ha visitato le città di Ginosa, Gravina Laterza e Altamura, luoghi confermati dal responsabile della Film Commission locale, Antonio Parente.

Alan Nierob, portavoce dell'attore e regista, ha risposto alla richiesta di informazioni della rivista confermando semplicemente che si stavano cercando delle location e aggiungendo "non c'è molto di cui parlare in questa fase iniziale".

Attualmente, inoltre, è troppo prematuro parlare del casting di The Passion of the Christ: Resurrection.

Mel Gibson a Matera per La passione di Cristo 2?

Il progetto biblico

Gibson sembra abbia sviluppato per anni la sceneggiatura insieme a Randall Wallace che, ad aprile, aveva rivelato che il lavoro di scrittura era completato e che Jim Caviezel avrebbe ripreso il ruolo di Gesù.

Il lungometraggio, secondo il regista, non avrà una struttura narrativa lineare e che l'evento principale sarà affiancato dalle storie che lo circondano "nel futuro, nel passato e in altri regni".

Il film La passione di Cristo aveva incassato circa 612 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nel cast c'erano anche Maia Morgenstern nel ruolo di Maria, Monica Bellucci nei panni di Maria Maddalena e Rosalinda Celentano nel ruolo di Satana. La passione di Cristo fu candidato a tre premi Oscar, per la miglior fotografia, per il miglior trucco e per la miglior colonna sonora ma non riuscì a vincere in nessuna delle categorie in cui era candidato.