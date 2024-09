Mel Gibson a Matera per La passione di Cristo 2?

Il regista premio Oscar si sarebbe recato in Basilicata per i sopralluoghi di Resurrezione.

Secondo quanto riportano diversi media in Italia e all'estero, Mel Gibson è tornato in Italia per recarsi a Matera, in Basilicata, per effettuare dei sopralluoghi in vista delle riprese del sequel de La Passione di Cristo, Resurrezione.

Il regista è stato avvistato in città nella giornata di domenica insieme al proprio team per visionare alcune zone della città in particolare il belvedere degli antichi rioni. Nonostante si sia camuffato per passare inosservato, diversi turisti e presenti nella Città dei Sassi l'hanno notato quasi subito.

In incognito

Non sono trapelate moltissime informazioni sui motivi della visita di Mel Gibson in Basilicata ma le indiscrezioni dei giornali sottolineano la possibilità di un viaggio programmato per valutare alcune location che potrebbero diventare dei set del film.

Jim Caviezel nel ruolo di Gesù in La Passione di Cristo

Insieme ai professionisti di Panorama Film, Mel Gibson dovrebbe fermarsi in città per quattro giorni, e se i sopralluoghi dovessero andare bene le riprese del sequel di La Passione di Cristo potrebbero iniziare già nei primi giorni del mese di gennaio.

Matera è stata la location principale del primo kolossal del 2004 che incassò circa 600 milioni di dollari al botteghino, in alternanza con i set ricreati nei teatri di Cinecittà. Le riprese del primo film si svolsero tra il 2002 e il 2003.

Il primo film raccontava le ultime dodici ore di vita di Gesù, dall'orto degli Ulivi, all'arresto fino alla condanna a morte e alla crocifissione. Nel cast di La Passione di Cristo recitarono Jim Caviezel nei panni di Gesù Cristo, Maia Morgenstern nel ruolo di Maria, Monica Bellucci nei panni di Maria Maddalena e Rosalinda Celentano nel ruolo di Satana. La passione di Cristo fu candidato a tre premi Oscar, per la miglior fotografia, per il miglior trucco e per la miglior colonna sonora ma non riuscì a vincere in nessuna delle tre categorie.