Arma letale 5, Mel Gibson ammette: "Sto avendo problemi a realizzarlo"

A questo punto Mel Gibson ci sta prendendo in giro. Inizialmente aveva dichiarato che avrebbe diretto e interpretato Arma letale 5. Poi, la settimana scorsa, ha detto che non ha ancora deciso se Arma letale 5 o La passione di Cristo 2 saranno i suoi prossimi film.

Oggi pomeriggio, in occasione della sua prima apparizione alla convention, Gibson ha detto ai partecipanti del FanX che sta riscontrando molte difficoltà nella lavorazione di Arma letale 5.

"Il quinto è già scritto", ha detto Gibson. "È interessante. È stato bloccato per un motivo o per l'altro. Ci sono sempre problemi con queste cose. Per un motivo o per l'altro non viene realizzato. Non so nemmeno spiegare perché".

I problemi dei progetti di Mel Gibson

Non è difficile leggere tra le righe. Gibson è una figura molto controversa. La sua caduta è iniziata quando ha sofferto di dell'alcolismo (all'incirca tra il 2005 e il 2011). In quel periodo ha molestato sessualmente un agente di polizia, ha urlato insulti razzisti, ha incolpato gli ebrei di varie guerre ed è stato ripreso mentre abusava verbalmente e molestava la sua ragazza.

Mel Gibson urla istruzioni al megafono sul set del film Apocalypto

Cinque anni dopo, Gibson è riuscito in qualche modo a tornare a Hollywood dirigendo il film La battaglia di Hacksaw Ridge del 2016, che ha ottenuto sei nomination agli Oscar, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia. Poi nel 2017 con l'arrivo del movimento #MeToo, la società è cambiata e Gibson è tornato a essere un emarginato.

Gibson ora recita per lo più in film di serie C, precisamente non recita in un titolo di successo da Signs del 2002. Recentemente l'attore/regista girerà The Passion of the Christ: Resurrection, il sequel di La passione di Cristo che sta finanziando in modo indipendente, inoltre ha diretto Flight Risk con Mark Wahlberg, che uscirà nel gennaio 2025.