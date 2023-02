Mel Gibson e Garrett Hedlund nella prima foto di Desperation Road

Mel Gibson e Garrett Hedlund saranno i potagonisti del film Desperation Road, un nuovo thriller tratto dall'omonimo romanzo, di cui è stata condivisa la pima foto ufficiale.

Il progetto sarà presentato all'European Film Market e ha già ottenuto la distribuzione in varie nazioni, tra cui l'Italia dove c'è un accordo con BlueSwan.

Desperation Road mostrerà Mel Gibson e Garrett Hedlund nei ruoli di Mitchell e suo figlio Russell Gaines, un ex criminale.

Il giovane cerca di ricostruire la sua vita con l'aiuto del genitore, ma quando entra in scena Mabel (Willa Fitzgerald) e fa scivolare la vita di Russell nel caos, i due dovranno iniziare a fuggire.

Mel Gibson, da divo ad autore 'scomodo'

Nel cast del thriller diretto da Nadine Crocker ci saranno anche Ryan Hurst (Remember the Titans), Woody McClain (The Harder They Fall), e Pyper Braun (Country Comfort).

La sceneggiatura è firmata da Michael Farris Smith (Blackwood).