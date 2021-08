Mel Brooks: a novembre uscirà il libro autobiografico All About Me!

Random House Ballantine Book ha acquisito i diritti per la pubblicazione del libro autobiografico di Mel Brooks, che uscirà nelle librerie americane il prossimo 30 novembre. Il titolo dell'opera è All About Me! e racconterà la straordinaria vita nel mondo dello spettacolo del comico e regista. Brooks ha registrato anche una versione audiolibro che sarà pubblicata contemporaneamente da Penguin Random House Audio.

Sul set di Frankenstein Junior:

Il genio comico di Mel Brooks si è tradotto in una lunga lista di film pionieristici e irriverenti come Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Frankenstein Jr., La pazza storia del mondo e Balle spaziali. Prolifica anche l'attività televisiva con la serie Get Smart, Dieci scenette del vostro show degli show e The Producers, destinato anche al teatro e a prestigiose vittorie come un Oscar e un Tony Award. Mel Brooks è tra i pochi personaggi dello spettacolo americano ad aver vinto i quattro principali premi dell'intrattenimento (Oscar, Tony, Emmy e Grammy).

Il memoir ripercorrerà l'intera vita dell'artista, dalla sua infanzia a Brooklyn alla chiamata alle armi per la Seconda Guerra Mondiale e i suoi primi anni nel mondo dello spettacolo insieme a grandi nomi del calibro di Sid Caesar, Neil Simon e Carl Reiner, oltre al lungo matrimonio con l'attrice Anne Bancroft.

L'ultima fatica di Mel Brooks risale al 2019, quando ha prestato la propria voce al personaggio di Melephant Brooks in Toy Story 4.