Mel Brooks contro Donald Trump nel suo primo video politico

L'attore e regista Mel Brooks, 94 anni, ha girato il suo primo video politico contro Donald Trump e per sostenere il candidato alle elezioni presidenziali USA Joe Biden, invitando tutti a votare e a scegliere il democratico contro l'attuale presidente degli Stati Uniti in carica.

Per la prima volta in tutta la sua vita la leggenda della commedia Mel Brooks ha sostenuto pubblicamente un candidato politico, unendosi ai suoi colleghi di Hollywood che in questi giorni stanno invitando tutti i cittadini americani a votare: "Sono Mel Brooks e dietro di me vedete mio figlio e mio nipote che non possono stare insieme a me. Perché? Per questo coronavirus e per Donald Trump che non sta facendo un accidente. Voto per Joe Biden, mi piace. Perché? Perché a lui piacciono i fatti e la scienza. Joe ci farà andare avanti. Ascoltate il mio consiglio: vota per Joe"

Non è la prima volta che Mel Brooks dice la sua sul coronavirus. Infatti all'inizio della pandemia di COVID-19, Max Brooks, figlio del regista e attore, ha condiviso un altro video in cui lui e suo padre parlavano dell'importanza dell'allontanamento sociale per contenere il virus, proteggendo i propri cari. Ma, sicuramente, è la primissima volta che si espone così tanto per un evento politico.

Mel Brooks si unisce a una lunga schiera di star che si sono esposti favorendo Joe Biden, come ad esempio molti membri del cast del Marvel Cinematic Universe, che si sono riuniti per una raccolta fondi chiamata "Voters Assemble" proprio per sostenere il candidato democratico.