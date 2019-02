Meghan Markle, il suo film scandalo arriva nei cinema!

Si intitola The Boys & Girls Guide to Getting Down il film scandalo che sta facendo preoccupare l'Inghilterra, visto che tra le protagoniste c'è una sboccatissima Meghan Markle in un ruolo che potrebbe mettere in imbarazzo la famiglia reale, ora che arriverà al cinema.

La pellicola è datata 2011, molto prima rispetto alle nozze della Markle col Principe Harry, ma il contenuto piuttosto forte - soprattutto per una che ora è una vera Duchessa - sta facendo incuriosire molti e storcere il naso a chi frequenta Buckingham Palace. In The Boys & Girls Guide to Getting Down, Meghan Markle interpreta Dana, una ragazza festaiola, sboccata, libertina e con un debole per le droghe. In una delle scene del film, l'attrice dice frasi come "Che ne pensi di questo vestito? Troppo tr**a?", o in una particolare scena si vede l'interno del suo cervello e una delle cose che vengono ritratte è proprio l'organo riproduttivo maschile.

In una scena più avanti nella pellicola, c'è una scena in un bagno dove Meghan sniffa della - presumibilmente - cocaina insieme a un altro attore. Ovviamente tutto ciò è parte di un lungometraggio di finzione, quindi l'eventualità di una 'rappresaglia' da parte della famiglia reale sembra quasi fuori dal tempo. Il film arriverà entro il 2019 nelle sale americane. La Markle è nota sul piccolo schermo per il suo ruolo di Rachel Zane in Suits.

I produttori di Suits avrebbero contattato l'attrice per farle riprendere il vecchio ruolo. Nessun impegno gravoso in termini di tempo, solo un piccolo cameo di un paio di minuti, da girare in Inghilterra: dovrebbe comparire al fianco di Mike Ross, suo marito nella finzione, pronunciando una frase sulla sua nuova vita meravigliosa in Inghilterra, con chiaro riferimento alla sua reale situazione.