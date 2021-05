Megan Fox si è presentata sul red carpet dei Billboard Music Awards insieme al suo compagno Machine Gun Kelly indossando un abito sexy che non ha lasciato nulla all'immaginazione dei suoi fan.

Il vestito indossato da Megan Fox in occasione dell'ultima edizione dei Billboard Music Awards ha messo in mostra il suo seno senza lasciare spazio all'immaginazione e il suo addome tonico. L'attrice ha, inoltre, deciso di arricchire il suo abito con un paio di tacchi firmati Jimmy Choo. Altrettanto singolare è stato l'abbigliamento scelto da Machine Gun Kelly, fidanzato di Megan Fox, che ha scelto di indossare unghia finte, uno smoking nero, gioielli vari e ha dipinto di nero la sua lingua.

Machine Gun Kelly ha portato a casa i premi al Miglior artista rock e al Miglior album rock. La coppia ha iniziato a frequentarsi dopo essersi conosciuta sul set del film Midnight in the Switchgrass. Megan Fox ha rivelato a Lala Kent e a Randall Emmett durante il podcast Give Them Lala... With Randall che, tra lei e il suo compagno, la chimica è stata immediata: "Ho capito subito che tra noi c'era qualcosa. La mia anima è uscita scossa dall'incontro con lui. Lui è il mio gemello di fuoco. Non è una semplice anima gemella ma qualcosa di più, un modo per raggiungere livelli più elevati di consapevolezza corporea".

Megan Fox è stata sposata con Brian Austin Green dal 2010 al 2020. I due hanno avuto tre figli insieme.