Megan Fox rivela come ha supportato Machine Gun Kelly dopo il suo tentativo di suicidio

Megan Fox, durante un'intervista recente, si è aperta a proposito del modo in cui ha aiutato Machine Gun Kelly a superare un periodo difficile culminato in un tentato suicidio.

Per una coppia che non è ancora sposata, Megan Fox e Machine Gun Kelly stanno già dimostrando di essere in grado di attraversare difficoltà apparentemente insormontabili, come il tentato suicidio, che possono far impallidire anche la maggior parte delle coppie già unite dal matrimonio.

Nonostante le varie lotte per la salute mentale che ha vissuto MGK nel corso degli anni, la star di Transformers ha continuato a offrire supporto al suo compagno sin dal suo tentativo di suicidio: nel periodo in cui la Fox si trovava in Bulgaria per le riprese di un film, Kelly è stato vittima di un attacco depressivo, culminato in un episodio paranoico che lo ha spinto a tentare il suicidio.

Fortunatamente per MGK, l'attrice 36enne non ha alcuna intenzione di lasciare il suo fidanzato a causa dei suoi problemi mentali, come rivelato dalla star durante un'intervista di Entertainment Tonight: "Ci siamo sottoposti insieme ad ogni forma di terapia esistente. Abbiamo trovato un terapeuta che funziona davvero per noi, di coppia e individualmente, ed è sicuramente un processo difficile."

"Spesso è un processo molto difficile, ma il nostro terapeuta ha detto che una relazione è fondamentalmente il processo di rottura reciproca per poi ricostruirsi a vicenda, cosa che molti non sono in grado di fare. Per questo motivo è un processo costante di sofferenza, passione, amore e cicli continui. Stiamo imparando insieme", ha concluso Megan Fox.