Megan Fox smentisce le voci su Machine Gun Kelly: "Non c'è stato nessun tradimento"

Megan Fox ha suscitato molto scalpore lo scorso fine settimana, quando ha pubblicato una citazione criptica su Instagram e cancellato ogni traccia di Machine Gun Kelly dal suo profilo, prima di disattivare del tutto il suo account.

Molte persone hanno parlato di un presunto tradimento da parte del rapper negli ultimi giorni, ma la Fox ha deciso di riattivare la sua pagina al fine di mettere a tacere i rumors una volta per tutte: "Non c'è stata nessuna interferenza di terze parti in questa relazione".

"E con questo mi riferisco a veri esseri umani, messaggi privati, robot, intelligenza artificale e demoni succubi. Anche se so che vi divertite tanto a scrivere notizie prive di fondamento che sarebbero state scritte in modo molto più accurato da ChatGPT, purtroppo dovete andare questa storia e tutte le persone innocenti coinvolte", ha concluso la star.

Sebbene Megan Fox abbia negato che ci sia stato un tradimento da parte di Machine Gun Kelly (il cui vero nome è Colson Baker), il suo post non fa alcun riferimento allo stato attuale del suo fidanzamento. Al momento c'è solo una foto sull'account social dell'attrice ed è quello relativo alle suddette "notizie prive di fondamento".