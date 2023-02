Megan Fox ha lasciato Machine Gun Kelly? (FOTO)

Megan Fox è probabilmente la regina della didascalie di Instagram grazie alle quali, ormai da anni, riesci infallibilmente a trollare gli stessi troll del web. Ma questa volta, secondo i fan, sarebbe la fine della sua relazione con Machine Gun Kelly il centro della sua ultima immagine postata sulla piattaforma social.

Nelle ultime ore la Fox ha apportato alcune importanti modifiche ai suoi social media: per prima cosa ha cancellato ogni foto del suo profilo in cui compare Machine Gun Kelly; in seguito la star ha pubblicato un'immagine in cui figura un verso di Lemonade, la canzone in cui Beyoncé Knowles denunciava i tradimenti del marito Jay-Z: "Puoi assaporare la disonestà, è tutto il tuo respiro".

L'attrice, inoltre, ha cancellato tutti i suoi following e, almeno fino a ieri sera, stava seguendo soltanto tre persone: Harry Styles, Timothée Chalamet ed Eminem, celebrità con cui sappiamo che Kelly non è affatto in buoni rapporti. A partire da questa mattina, invece, il profilo stesso dell'attrice è sparito da Instagram, mentre online circolano delle foto che mostrerebbero le due star ancora insieme durante un evento recente.

Per adesso non è stata rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Megan Fox, ma i fan sembrano suggerire che il motivo della loro presunta rottura sia stato un tradimento di Machine Gun Kelly, nome d'arte di Colson Baker. L'ultima uscita ufficiale della coppia, invece, risale ai Grammy Awards dello scorso 5 febbraio.