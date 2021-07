Megan Fox rivela: "Volevano rendermi meno sexy per essere più credibile"

Megan Fox ha rivelato che all'inizio della sua carriera a Hollywood le è stato chiesto di vestirsi in modo meno sexy per farla sembrare più credibile.

Megan Fox ha recentemente rivelato nuovi segreti sul suo passato spiegando che, all'inizio della carriera a Hollywood, i produttori la volevano meno sexy per poter essere più credibile nella recitazione.

Un primo piano di Megan Fox in una scena del film Transformers

Durante una recente chiacchierata con Who What Wear, Megan Fox ha parlato del suo odio nei confronti della fama e dei demoni che ha dovuto combattere durante i suoi esordi, spiegando come fosse spesso costretta a vestirsi in un modo meno sexy per essere presa più sul serio nel settore:

"Stavo combattendo psicologicamente contro i miei demoni in quel periodo. Tutti volevano che io avessi un certo aspetto. Tutti volevano che sembrassi una vera star per ottenere i ruoli. La gente cercava di nascondermi e rendermi meno sexy in modo che potessi essere presa più sul serio"

L'attrice ha svelato che non le importava molto di quello che le dicevano ma, a volte, era costretta a rispettare questi criteri se voleva ottenere un ruolo. Ora, è molto più consapevole di sé e durante l'intervista ha elogiato la sua stylist attuale, Maeve Reilly, che secondo lei non ha paura di osare:

"Mi piace Maeve perché non è così. È più lungimirante nei pezzi che sceglie... Ha davvero un buon occhio e mi piace il fatto che non abbia paura. Non sta cercando di nascondermi"

Megan Fox replica alle critiche sulla differenza di età con Machine Gun Kelly

Guardando al futuro, Megan Fox sembra molto più ottimista, in particolare quando parla del suo compagno, il rapper Machine Gun Kelly. Dice che è stata una vera fonte di ispirazione, in particolare quando si tratta della moda: "Di solito scelgo i miei outfit anche in base a quello che sceglie lui. È molto più interessato alla moda di me!"