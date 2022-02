Megan Fox scherza: “Sono una tr..a e una casalinga al tempo stesso” (FOTO)

Megan Fox ha recentemente postato una foto su Instagram nella cui didascalia ha scherzato sul fatto che non credeva fosse possibile trasformare una tr..a in una casalinga.

Megan Fox ha scelto Instagram per condividere alcune foto in cui ha posato da sola e con il fidanzato Machine Gun Kelly all'interno di un set monocromatico: i fan sono rimasti molto colpiti dall'esilarante didascalia in cui Megan ha ironizzato sul fatto che non credeva che una come lei potesse diventare una "donna di casa".

La Fox, per la prima immagine con MGK, ha indossato un top scollato senza maniche che ha abbinato ad un paio di pantaloni viola attillati. Nel secondo scatto, in cui invece posa da sola, ha accessoriato l'outfit con una borsa con un motivo zebrato, lasciando sciolti i suoi lunghi capelli castani e sfoggiando una manicure verde brillante.

Nella didascalia, la star di Jennifer's Body ha scherzato: "Non credevo fosse possibile trasformare una troia in una casalinga?". MGK e l'attrice si sono fidanzati ufficialmente a gennaio di quest'anno, mentre si trovavano in vacanza a Porto Rico.

"Ne parlavano da un po'", ha rivelato una fonte anonima alla rivista People a proposito del fidanzamento di Megan Fox con Machine Gun Kelly. "La loro è stata una vera e propria situazione d'amore a prima vista e ora trascorrono ogni secondo insieme. Sono sempre insieme per gli eventi professionali e personali, a lei piace stare sempre al suo fianco".